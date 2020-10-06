Пропускная способность развязки трассы «Кола» и дороги на аэропорт «Мурманск» увеличилась в 2,5 раза

Красавица-развязка выросла между трассой "Кола" и дорогой на аэропорт "Мурманск". Фото: Росавтодор

Два года на развязке федеральной трассы «Кола» и дороги, ведущей к аэропорту «Мурманск», кипели работы. Конечно, за это время автомобилистам пришлось претерпеть немало неудобств, но это того стоило. На месте участка, построенного в 1984 году, выросли многоуровневая развязка и современная четырехполосная дорога с трехметровой разделительной полосой.

- В процессе реконструкции реализован целый комплекс буровзрывных работ. Было взорвано 250 тысяч кубометров скальных пород, полученный материал дорожники использовали для укрепления откосов. Покрытие на новом участке трассы выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к условиям Севера, - рассказывают в Росавтодоре. – На участке построено десять больших и малых искусственных сооружений: девять водопропускных труб и 18-метровый мост через ручей. На протяжении всего участка установлены линии освещения, а рядом с жилой застройкой – 438 метров шумозащитных экранов.

К слову, все эти изменения не только улучшили пропускную способность развязки в 2,5 раза, но и повысили уровень безопасности дорожного движения – дорожники ликвидировали место концентрации ДТП.

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