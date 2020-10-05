В Мурманске пропал 17-летний юноша в красных кроссовках

Юношу ищут третий день. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области снова пропадают несовершеннолетние. Так, со 2 октября в областном центре ищут 17-летнего Сергея Цупикова, который ушел из дома в Мурманске на Молодежном проезде, дом №4. С тех пор местонахождение юного северянина не известно. Остается надеяться, что с ним не приключилось ничего плохого.

На момент исчезновения мурманчанин был одет в ярко-синюю куртку, голубые джинсы, кофту с капюшоном и красные кроссовки. Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые короткие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Сергее Цупикове, просят обращаться по телефонам: 102 или 02 (полиция) или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20, 8-911-063-49-12 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманске завершены поиски 10-летнего мальчика с ярким рюкзаком и его 8-летнего друга. Где пропадали Вячеслав Палкин и Даниил Проничев, рассказали в следственном комитете.

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