В общественном транспорте Мурманской области стало дешевле расплачиваться картой

Проезд стал дешевле. Фото: правительство Мурманской области

Всем давно известно, что ездить на маршрутках в Мурманской области выходит на несколько рублей дешевле, чем в автобусах и троллейбусах. Но теперь похоже, что нет.

Так, оператор автоматизированной системы учета и оплаты проезда ОАО "КГИЛЦ" запустил акцию - поездки в общественном транспорте становятся дешевле, если оплачивать их безналом.

- С 1 октября по 30 ноября при оплате проезда бесконтактными картами Mastercard или с помощью мобильных устройств с технологией NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay), при условии оплаты привязанной к сервису картой Mastercard, пассажиру предоставляется скидка 2 рубля, - сообщили в ОАО "КГИЛЦ".

Акция проводится именно осенью, так как в это время северяне уже вернулись из отпусков и готовы к возобновлению деловой жизни.

- Летом наблюдается отток населения, а октябрь, ноябрь и декабрь - самые активные в плане поездок месяцы. Посмотрим, насколько успешно будет работать скидочная система, возможно, в дальнейшем, будем проводить акцию на постоянной основе, - рассказала "КП" руководитель отдела автоматизации транспортных систем "КГИЛЦ" Ксения Шахова.

К слову, в билете, выданном кондуктором, указывается полная стоимость поездки. Скидка предоставляется пассажиру при списании денег банком.

Информация о том, по каким маршрутам можно ездить со скидкой, находится на сайте "Карта51".

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