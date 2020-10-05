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В Мурманске «стерилизованная» собака родила пятерых щенков

С некачественной работой ветеринаров будет разбираться администрация города
Елена ЧУМАКОВА
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Желтая бирка на ухе не помешала собаке родить щенков.

Желтая бирка на ухе не помешала собаке родить щенков.

Согласно новому закону «Об ответственном обращении с животными», теперь отловленных собак следует стерилизовать, вакцинировать и выпускать на волю при условии, что они не агрессивны, разумеется. Предполагается, что по прошествии определенного времени они попросту перестанут плодиться, и популяция бездомных хвостатых сойдет на нет.

В Мурманске реализация этой программы поставлена под угрозу. Необычную собаку по кличке Машуня с желтой биркой в ухе, говорящей о том, что она побывала в Центре содержания животных и прошла все положенные процедуры, приютил мурманчанин Олег Доронин.

- Вот так у нас стерилизуют собак. Видимо, операция прошла не очень удачно, и появились пять щенков. Я приютил Машуню, а потом она стала похожа на арбуз с сиськами. И вот теперь результат. Я думал, что она стерилизованная. Но, видимо, не получилось [что-то у ветеринаров], или просто деньги отмыли, - комментирует видео Олег Доронин.

Однако факт сам по себе вопиющий. Только задумайтесь сколько таких Машунь может бегать по городу и якобы не представлять опасности.

- Мы направим информацию в администрацию Мурманска, чтобы они предъявили претензии своему подрядчику. Скорее всего, операция по стерилизации собаки прошла не совсем успешно. За это, вероятно, предусмотрены штрафные санкции, - прокомментировал ситуацию Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области.

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