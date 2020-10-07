Собаки на самовыгуле нападают на жителей Лупче-Савино

Собаки держат в страхе целый поселок, но управы на них нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проблема даже не бездомных, а домашних собак, находящихся на самовыгуле, встала перед жителями Лупче-Савино во всей красе.

- Вчера [3 октября] на территории Лупче-Cавино-2 женщину покусали бродячие собаки. Жители уже не раз обращались в УГХ и ЕДДС с просьбой как-то повлиять на ситуацию с бездомными животными. Этим летом был произведен отлов собак, но почему-то агрессивного пса, который уже нападал на ребенка в августе, вернули обратно в поселок, - такой анонимный пост появился в группе «Кандалакша в курсе».

Неужели власти, чтобы навести порядок, ждут беды?! Так она уже заглядывала в поселок. В июне голову пропавшего мужчины уже приносила на детскую площадку. К счастью, причиной смерти местного жителя стала болезнь, а не безнадзорные животные. И, тем не менее, в Лупче-Савино-2 нужны превентивные меры и они, как выяснилось, принимаются, но как-то однобоко.

- Все заявки выполняются. Дело в том, что местные жители в гаражах содержат собак, у которых по факту есть владелец, но животные находятся на самовыгуле, - объясняет заместитель директора Управления городского хозяйства Кандалакшского района Юрий Мирбабаев. – Мы пробовали их отлавливать, но люди не дают.

Тем не менее, последняя пострадавшая написала заявление в полицию. Как сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев, по нему уже начата проверка.

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