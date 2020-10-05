В Мурманске прохожие вызвали скорую на труп мужчины

Тело мужчины нашли на улице. Фото: СКР по Мурманской области

Утром 5 октября появилась информация, что в машине на улице Профсоюзов в Мурманске нашли тело мужчины.

Через несколько часов после этого сообщения появились уточнения.

- В районе между 8 и 9 часами в районе дома 1 по улице Профсоюзов скончался мужчина 1970 года рождения. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако реанимационные действия положительного результата не принесли. Осмотром тела видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти не установлено. Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета Мурманской области Алина Александрович.

Также в СУ СКР по Мурманской области уточнили, что тело было обнаружено не в машине, а на улице.

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