Бывший вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин: "Коронавирус - тяжелая болезнь"

Анатолия Векшина госпитализировали с коронавирусом.

Увы, риск заразиться коронавирусом есть у каждого. Но если кому-то везет больше, он может перейти на удаленку и сократить шанс на заражение, то представителям некоторых профессий сделать это очень сложно. В их числе чиновники, госслужащие и т.д.

На прошлой неделе коронавирусом заразился министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. На этой - и.о. министра культуры Наталья Иванова. А где-то в Челябинской области COVID-19 диагностировали у бывшего вице-губернатора Мурманской области Анатолия Векшина. Напомним, после выборов нового губернатора он уехал из Заполярья, получив приглашение на такую же должность, как и в нашем регионе. Но на ближайшие две-три недели у Анатолия Векшина больничный.

- Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ N 3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения легких и двухсторонняя пневмония. По своему опыту скажу, что коронавирус - это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь. Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте, - написал Анатолий Векшин в своем Facebook.

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