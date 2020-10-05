Возбуждено уголовное дело по ДТП с пьяной автоледи под Полярными Зорями

Легковушка сильно пострадала после того, как ее выбили с трассы в кювет. Фото: соцсети

Садясь за руль автомобиля, человек становится потенциальным убийцей, и только ответственность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения удерживают его на тонкой грани закона. Однако почему-то об этом не думают те, кто позволяет себе садиться пьяным за руль.

Напомним: в 17.20 27 сентября на 1171 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария, виновницей которой стала 36-летняя пьяная автоледи. Женщина села за руль Ford Focus и с веселой компанией друзей отправилась загород. В какой-то момент она отвлеклась и догнала едущую впереди Chevrolet Aveo, которая от удара вылетела в кювет и перевернулась. 68-летняя пассажирка Chevrolet погибла на месте, ее сестру, сидевшую за рулем, со сломанными ключицами и тазом доставили в больницу Мурманска. Также травмы получили сама виновница и ее пассажир.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщил «КП» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Половнев. - После того, как будут результаты экспертизы, формулировка изменится на «в отношении конкретного лица».

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