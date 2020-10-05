Мурманчане простятся с девушкой-мотоциклистом, погибшей в ДТП с иномаркой

Алене Колесниковой было всего 22 года. Фото: Подслушано в Мурманске №1

Страшно, когда люди погибают, но еще страшнее, когда уходят молодые, только начавшие по сути жить. В 22.20 1 октября на перекрестке проспекта Кольского и улицы Пономарева произошла авария, которая оборвала жизнь 22-летней Алены Колесниковой.

Напомним: в тот вечер девушка ехала по городу на своем мотоцикле. Красный байк видели у стелы, что при въезде в город, и у остановки «Улица Морская». Но никто не мог подумать, что через несколько минут случится трагедия. На перекрестке проспекта Кольского и улицы Пономарева водитель Audi при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Honda, на котором ехала Алена. Удар оказался смертельным для девушки.

- По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет проведен комплекс экспертиз, в том числе исследование на содержание алкоголя в крови обоих участников аварии, а также состояние транспортных средств, - отметил врио начальника УМВД по Мурманской области Никита Половнев.

А пока следователи разбираются в обстоятельствах случившейся трагедии, жители Мурманска готовятся проститься с Аленой Колесниковй. Прощание с ней пройдет в 13.00 6 октября в прощальном зале по адресу: Мурманск, улица Радищева, 29а. Как сообщают пользователи соцсетей, девушку похоронят в другом городе.

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