Лобовое ДТП в Мурманске: дорогу не поделили Hyundai и Chevrolet

Удар оказался оглушительным. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Увы, в Заполярье ни дня не проходит без серьезных аварий, а ведь это еще не было первого снега, который традиционно ознаменуется днем жестянщика. Напомним: в ночь на 4 октября в Мурманске пьяный водитель Mitsubishi Lancer наехал на Mercedes, припаркованный на обочине. А вечером того же дня дорогу не поделили уже трезвые автолюбители.

- В 19.40 4 октября на перекрестке проспекта Кольского и улицы Беринга в Мурманске произошло ДТП. Водитель Chevrolet при повороте налево на проспект не предоставил преимущество в движении Hyundai, едущему прямо со стороны улицы Баумана, - рассказывает подробности инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Удар, по словам очевидцев, оказался оглушительным, но, к счастью, металлические кузова автомобилей смогли защитить находящихся в них людей.

- Телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Hyundai. Они были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в ведомстве.

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