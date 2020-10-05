В Мурманской области 5 октября 2020 года никто не умер от коронавируса

Коронавирус 5 октября не смог забрать жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бинго! Вот уже второй день подряд хорошие новости - ни 4, ни 5 октября никто в Мурманской области не умер от коронавируса. В региональной ковидной сводке оперативного штаба все также 225 летальных исходов. Может, и в следующий раз повезет?

Всего в Заполярье зафиксировано 15486 случаев заражения опасной инфекцией. Большая часть из них приходится на Мурманск, где с начала пандемии заболели 8752 человека. На втором месте Белокаменка, где периодически затишье нарушается - сейчас 2323 зараженных. Тройку замыкает Североморск (1410).

Выздоровевших тоже хватает - коронавирус смогли одолеть 12707 пациентов. На лечении с COVID-19 находятся 2554 человека. Только 7 из них подключены к ИВЛ.

Напомним: в Мурманской области начинают закрывать заведения, нарушающие ограничения из-за коронавируса. В регионе проводят ночные дискотеки и предлагают посетителям кальяны.

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