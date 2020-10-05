И.о. министра здравоохранения Мурманской области: "На ИВЛ находятся семь человек"

Семь человек в Мурманской области находятся на ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика по коронавирусу, увы, жителей Мурманской области не радует: за сутки прибавляется уже более 100 новых больных.

При этом, как отметила и.о. министра здравоохранения региона Инга Анискова, процент выздоровевших сохраняется стабильно высоким - 84%.

- На данный момент на лечении находятся 1948 человек, процент тяжелых больных - 7%, к ИВЛ подключены семь человек. На патронаже находятся 1280 человек, в том числе 861 человек в Мурманске. Все также для таких пациентов работает 10 патронажных бригад, и мы приняли решение увеличить до 17 число бригад скорой помощи, работающих с ковидными больными, - сообщила Инга Анискова.

Медицинские организации плавно перестраивают свою работу под текущую ситуацию и увеличивают число ковидных коек. Дополнительный фонд составляет 847 коек, 471 из них "кислородные", а 87 имеют ИВЛ.

За прошедшую неделю бесплатные лекарства получили 1076 человек, сохраняется восьмикратный запас нужных лекарств. Также в Мурманской области уже привиты от гриппа 177023 человека.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал минздрав тщательно следить за тем, чтобы все медработники, работающие так или иначе с ковидом, получали заслуженные выплаты. Напомним: ранее проблемы с деньгами возникли в Печенгской и Кандалакшской ЦРБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 4 октября никто не умер от коронавируса. Опасная инфекция 4 октября не унесла жизни северян (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru