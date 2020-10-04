Кошку Лилу из Снежногорска до сих пор пытаются поймать в Карелии

Белую кошку у Тэдино поймали, но это не Лилу. Фото: vk.com/murmanzoopoterychki

3 октября Николай Евдокимов из Снежногорска провел в дороге: он поехал в Карелию, чтобы найти любимицу его семьи - белоснежную кошку Лилу. Она сбежала летом, когда мужчина с семьей ехал из Новгорода в Мурманскую область через Карелию.

Два месяца северяне ничего не знали о судьбе Лилу, но на днях похожую на нее кошку заметили в 240 километрах от того места, где она потерялась, - у поселка Тэдино. Ее там прикормила одна женщина, но поймать не смогла - персидская красавица не дается в руки. Николай, не долго думая, сразу поехал в свой выходной за сотни километров от дома.

- Вчера ездили на поиски нашей кошечки. Облазил по лесу пару километров, но никого не нашел. В Тэдино очевидцы видели кота, похожего на Лилу. С помощью котоловку мы его поймали. Это белый пушистый кот или кошка, со шлейкой, но оказалось, что это не Лилу. Ждем новых сообщений, может, кто увидит белое пушистое чудо, - рассказал Николай Евдокимов.

Найденную белую кошку он увез в Мурманск, ведь наши отзывчивые зооволонтеры с горячими сердцами готовы позаботиться о его судьбе.

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