В Мурманской области 55 отцов захотели уйти в декрет вместо мам

За 2020 год в Заполярье выплачено более 42 тысяч соответствующих пособий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Северяне с малышами до полутора лет получают ежемесячные пособия по уходу за ребенком. Плановая выплата ожидается с 1 по 15 октября включительно.

- Денежные средства поступят в любой день из указанного периода, без привязки к определенной дате. При первичном получении данного пособия, его начисление осуществляется в течение 10 дней с момента поступления в региональное отделение Фонда правильно оформленных документов от работодателя, - сообщает региональный Фонд социального страхования.

Получателями страхового обеспечения являются 6985 жителей Мурманской области. Обычно ими являются мамы, но иногда и другие родственники. Отпуск по уходу за ребенком также оформили 55 отцов и 37 бабушек.

За 2020 год в Заполярье выплачено более 42 тысяч соответствующих пособий общей суммой свыше 569 миллионов рублей. Порядок выплат не был нарушен даже режимом самоизоляции.

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