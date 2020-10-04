В Мурманской области 4 октября никто не умер от коронавируса

Опасная инфекция не забрала новые жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние дни в Заполярье растет не только число заболевших коронавирусом, но и количество летальных исходов от него. Однако 4 октября опасная инфекция решила сделать исключение из правил - ни одной жертвы ковида не оказалось в печальной сводке, что не может не радовать. Последний раз смертей не было зафиксировано 26 сентября. Всего выявлено 225 умерших.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 заразились 15375 человек. Победить опасную инфекцию удалось 12658 пациентам. Еще 2492 северянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» находятся под наблюдением медиков.

Лидером по числу заболевших уже давно является Мурманск - 8694 человека заразились ковидом с начала пандемии. На втором месте Белокаменка, где затишье периодически нарушается. Всего на масштабной стройке 2323 инфицированных. Тройку замыкает Североморск - 1403 пациента.

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