На автодороге "Кола" произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, пострадал один человек

Автомобили стояли на проезжей части на красный сигнал светофора. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Ночь минувшей субботы ознаменовалась массовым ДТП, которое произошло на автотрассе P-21 "Кола". Авария собрала целых пять автомобилей, без пострадавших не обошлось.

- 3 октября в 01.04 в районе 1355 километра автодороги Р-21 "Кола", водитель автомобиля Scania (с полуприцепом), двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, наехал на стоящий автомобиль Lada Priora, который по инерции столкнулся с Mercedes-Benz, который был впереди. Mercedes-Benz по инерции въехал в "ВАЗ 2106", а тот в свою очередь - в автомобиль MAN. В ДТП пассажир Lada Priora получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении Мурманска, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, на данном участке дороги проводятся ремонтные работы, есть светофоры. Автомобили стояли на проезжей части на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП проводится проверка.

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