Андрей Чибис лично возглавил традиционный мотопробег в честь Дня рождения Мурманска

Андрей Чибис лично возглавил мотопробег. Фото: Правительство Мурманской области

Город-герой Мурманск празднует свой 104-й день рождения. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в программу праздника. Однако не смогла отменить традиционный мотопробег Кола – Мурманск, которым вот уже 11 год подряд на Севере завершается мотосезон.

В этом году в нем впервые принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона лично на «железном коне» возглавил колонну мотоциклистов.

- Очень яркие эмоции и сильная энергетика – ощущается сплоченность людей, - поделился впечатлениями от поездки Андрей Владимирович. – Поздравляю с праздниками всех северян. Желаю крепкого здоровья и всегда быть на коне!

К слову, в этом году многое было впервые. Так, например, мотопробег прошел по новому маршруту, захватив недавно построенную развязку федеральной трассы «Кола» с дорогой на аэропорт «Мурманск». Финишировала колонна у «Алеши», где байкеры почтили героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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