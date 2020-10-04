Появится ли в Ловозере своя АЗС

Жители Ловозерского района умоляют об АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что придорожный сервис на Крайне Севере не развит заговорили недавно. Однако если по федеральной трассе этой сфере услуг надо просто совершенствоваться, то в отдаленных населенных пунктах необходимо начать с нуля.

Больше 20 вопросов, касающихся автозаправочной станции в Ловозере, поступило на «Прямой эфир губернатора Мурманской области». Ближайшая заправка находится в Ревде, что создает неудобства и местным жителям, и гостям заповедных уголков. В отдаленные села приходится завозить топливо на все лето по снежникам. И это в XXI веке, когда АЗС есть буквально на каждом углу!

- Очень надеюсь, что в ближайшие пару месяцев мы найдем решение этой проблемы. Переговоры с крупными компаниями не дали результата – им не интересно работать в небольших населенных пунктах. Поэтому мы обратились к местным предпринимателям. Сейчас ведем переговоры с одним из них, - рассказал о путях решения губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В частности рассматривается вариант привозного топлива, например, три раза в неделю, или автоматизированная АЗС, которая требует повышенных мер безопасности.

Также губернатор Мурманской области отметил, что также переговоры ведутся по Териберки.

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