Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Губернатор Мурманской области рассказал, как собирается привлекать людей на Север

Андрей Чибис точно знает, что надо сделать, чтобы население Заполярья росло
Елена МОЛОДЦОВАЕлена МОЛОДЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Андрей Чибис назвал рецепт жизни на Севере. Фото: Правительство Мурманской области

Андрей Чибис назвал рецепт жизни на Севере. Фото: Правительство Мурманской области

Увы, главная проблема Мурманской области – это отток населения. Север давно уже не манит длинным рублем, а снабжение продуктами и промтоварами нынче везде одинаковое. Так зачем же тратить свое здоровье на жизнь в арктических широтах?! Как же планирует губернатор Мурманской области Андрей Чибис остановить отток людей и сделать жизнь в Заполярье престижной?

- Рецепт и прост, и сложен одновременно. Не будет привлечения людей, если не будет работы. Работы не будет, если не будет инвестиций и мегапроектов. Поэтому главная наша цель – это, безусловно, развитие экономики. Не будет экономики, не будет решения вопросов благоустройства, социальных проблем, ни модернизации образования и здравоохранения, - объясняет Андрей Владимирович. – Первое с чего мы начали – и пандемия нас не сбила с этого пути – мы получили уникальные условия для инвестиций на территории региона. И, вы видите, какой сразу всплеск интереса к инвестициям в Мурманскую область. Цель первая – проекты, где люди могут получить нормальную зарплату и работу. Отдельный акцент на малый и средний бизнес, поскольку это самореализация людей.

Вторая цель, как подчеркнул глава региона, - это образование. Ни один проект не может быть запущен и нормально функционировать без кадров. Третий блок вопросов – качественная инфраструктура. Современное жилье и парки. Плюс развитие туризма и модернизация производств.

- Этим мы сейчас занимаемся, чтобы здесь можно было жить, работать и отдыхать, - резюмировал Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области: «Будем биться за снижение платы за отопление». Андрей Чибис рассказал о планах по модернизации системы теплоснабжения региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru