Губернатор Мурманской области рассказал, как собирается привлекать людей на Север

Андрей Чибис назвал рецепт жизни на Севере. Фото: Правительство Мурманской области

Увы, главная проблема Мурманской области – это отток населения. Север давно уже не манит длинным рублем, а снабжение продуктами и промтоварами нынче везде одинаковое. Так зачем же тратить свое здоровье на жизнь в арктических широтах?! Как же планирует губернатор Мурманской области Андрей Чибис остановить отток людей и сделать жизнь в Заполярье престижной?

- Рецепт и прост, и сложен одновременно. Не будет привлечения людей, если не будет работы. Работы не будет, если не будет инвестиций и мегапроектов. Поэтому главная наша цель – это, безусловно, развитие экономики. Не будет экономики, не будет решения вопросов благоустройства, социальных проблем, ни модернизации образования и здравоохранения, - объясняет Андрей Владимирович. – Первое с чего мы начали – и пандемия нас не сбила с этого пути – мы получили уникальные условия для инвестиций на территории региона. И, вы видите, какой сразу всплеск интереса к инвестициям в Мурманскую область. Цель первая – проекты, где люди могут получить нормальную зарплату и работу. Отдельный акцент на малый и средний бизнес, поскольку это самореализация людей.

Вторая цель, как подчеркнул глава региона, - это образование. Ни один проект не может быть запущен и нормально функционировать без кадров. Третий блок вопросов – качественная инфраструктура. Современное жилье и парки. Плюс развитие туризма и модернизация производств.

- Этим мы сейчас занимаемся, чтобы здесь можно было жить, работать и отдыхать, - резюмировал Андрей Чибис.

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