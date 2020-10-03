Когда в Мурманске появится новое освещение

Скоро Мурманск станет светлее. Фото: Иван МАКЕЕВ

На дворе октябрь – один из самых темных месяцев в году на Севере. Снега еще нет, а световой день уже не такой уж и длинный. Разумеется, мурманчане не могли ни задать в ходе «Прямого эфира губернатора Мурманской области» вопрос про освещение заполярной столицы.

- То, что сейчас происходит в Мурманске со светом, точно не отвечает запросам современности и мурманчан. Нужен по-другому освещенный город. Соответствующих проект с дополнительным освещением более 3000 новых точек, в том числе во дворах и улицах, на которых сейчас нет фонарей, готов. Он инвестиционный. По каким-то не понятным для меня причинам горсовет этот проект не одобрил, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Однозначно мы сделаем так, чтобы к следующей полярной ночи появилось совершенно другое освещение нашего города. Сделаем это независимо от позиции тех или иных депутатов горсовета.

Также Андрей Владимирович отметил, что к Новому году постараются сделать другую иллюминацию и красоту, которую он заслуживает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преображением Мурманска займется местный архитектор. Уроженец столицы Заполярья придумает, как сделать Кольский залив доступным для горожан (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru