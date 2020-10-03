Преображением Мурманска займется местный архитектор

Мурманск ждет преображение. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жители заполярной столицы давно мечтают о набережной. Однако так уж исторически сложилось, что практически всю прибрежную линию Кольского залива в Мурманске занимают прибрежные предприятия, а простым горожанам к воде просто не подойти. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в «Прямом эфире» пообещал исполнить эту голубую мечту северян.

- Тема, как сделать так, чтобы были точки, где можно подойти к воде, - одна из ключевых задач. Есть проект реновации судоремонтного завода, который стоит возле ледокола «Ленин», - рассказывает глава региона. – Глобальная трансформация общественных пространств, включающие себя и заведения общепита и Арктический музей. Эксперты сейчас просчитывают финансовую модель и различные архитектурные решения. Сделаем все, что воплотить этот проект в жизнь. Планируется преобразить и пляж за авторынком на юге Мурманска.

Кроме того, Андрей Чибис раскрыл секрет, что в ближайшее время ждет возвращения мурманчанина, который уехал в Петербург, получил образование, стал одним из лидеров проекта «Архитекторы РФ». Он предложил создание точек в Мурманске с учетом перепадов высот, откуда можно смотреть на Кольский залив. Андрей Владимирович предложил ему вернуться на Север и реализовать свои идеи.

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