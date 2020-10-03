В Никеле отловили собаку, которая укусила ребенка за лицо

Собаку, покусавшую ребенка, отловили. Фото: Печенга News

Немало времени понадобилось жителям Никеля, чтобы найти управу на безответственных хозяев собаки, державшей в страхе весь поселок. Напомним: на днях животное, находящееся на самовыгуле, укусила за лицо ребенка. Как оказалось, этот малыш – далеко не первый, кто пострадал от зубов домашнего пса. В полиции начали проверку, а администрация Печенгского района, наконец, решила принять меры.

- У нас произошел вопиющий случай, когда собака напала на ребенка и прокусила ему щеку. Малыш вместе с мамой сейчас находится в больнице. С начальником полиции и прокурором района провели закрытое совещание. Скорее всего, на хозяина это собаки будет подан гражданский иск о возмещении ущерба вреда здоровью, - сообщил глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

2 октября в Никель приехала специализированная организация и отловила пса и отвезли в приют, где она будет содержаться под надзором 173 дня, после чего будет принято решение.

- Вопрос, кончено, неоднозначный. Но я считаю, что мы поступили правильно, поскольку эта собака уже не первый раз кусает детей. Чтобы не было подобных случаев, мы решили обезопасить наших жителей от нее, - отметил чиновник.

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