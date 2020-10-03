Губернатор Мурманской области: «Будем биться за снижение платы за отопление»

Правительство работает над снижением коммунальных платежей северян. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопительный сезон на Кольском полуострове начинается раньше и заканчивается значительно позже, чем в других регионах России. Что поделать? Таковы суровые условия заполярного края. Вот только платить за эти блага цивилизации северянам приходится втридорога.

- Когда плата за отопление на Севере станет меньше? – с таким вопросом в «Прямом эфире губернатора Мурманской области» обратилась к главе региона Андрею Чибису Татьяна Грачева.

- Плата за отопление – это отдельная боль, - признался Андрей Владимирович. – Моя супруга тоже заметила разницу между стоимостью коммунальных услуг в Москве и здесь. Такая сумма складывается из-за дико высокой стоимости мазута и огромной потери в сетях.

По словам главы региона, сейчас перед ним и его командой стоит глобальная задача – газифицировать Заполярье. Сейчас прорабатываются разные ее решения. Однако это не отменяет того, что необходимо минимизировать потери на сетях и сократить потребление теплоэнергии. Речь идет о настройке систем таким образом, чтобы северянам не надо было открывать форточки зимой.

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