Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 октября 2020 года составило 225 человека

Коронавирус не щадит северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К сожалению, кажется, октябрь решил последовать примеру своих предшественников. Пусть с начала второго месяца осени прошло всего три дня, но все они ознаменовались новыми смертями от коронавируса.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе COVID-19 подхватили уже 15270 человек. Излечить от опасного недуга медики смогли 12642 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

За последние сутки жертвами опасной инфекции стали еще три человека. Пока подробности о них – сколько им было лет и какими сопутствующими заболеваниями они болели – не сообщается. Таким образом с начала пандемии от коронавируса в Мурманской области умерли 225 человек.

Напомним: в региональном минздраве рассказали, люди с какими болезнями чаще всего умирают от коронавируса. Иногда летальному исходу способствуют сами пациенты, отказываясь вовремя ложиться в больницу.

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