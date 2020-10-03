Губернатор Мурманской области рассказал, сколько часов в сутки спит

Глава региона рассказал, как держит себя в форме. Фото: Из личного архива Андрея Чибиса

Что и говорить, несмотря на всю открытость губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о нем самом северяне знают не так уж и много. Завесу тайны своей личной жизни, глава региона приоткрыл в ходе прямого эфира.

- Мурманская область уникальна, я очень люблю ездить по ней за рулем. Терский берег, Ловозерский и Печенгский районы, да и сам Кольский залив - от них глаз не оторвать. Но местом силы для меня стала Териберка, - признался Андрей Чибис.

Однако бывать на побережье Баренцева моря бывать приходится нечасто, все-таки график у главы региона напряженный. Чтобы быть постоянно в форме, Андрей Владимирович регулярно занимается спортом и в зале, и с личным тренером на работе. Кроме того, глава региона старается есть местную такую вкусную и полезную рыбу.

- Сплю немного – от 4 до 6 часов в сутки. Стараюсь отоспаться в единственный выходной в воскресенье, в том числе отдыхаю вместе с сыном во время тихого часа, - разоткровенничался Андрей Чибис.

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