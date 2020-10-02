В Мурманской области предложили усилить тестирование на коронавирус социальных работников

В социальных учреждениях хотят чаще проводить тестирование на коронавирус для сотрудников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не так давно социальным учреждениям в Мурманской области разрешили вернуться к привычному режиму работы, ведь ранее из-за коронавируса в них работали по методу вахты, а посещения были запрещены.

Но из-за угрозы второй ковидной волны в Роспотребнадзоре задумались о дополнительных мерах безопасности.

- Мы предлагаем нарастить тестирование социальных сотрудников, перевести его на режим как для работников медорганизаций: не менее одного раза в 7 дней, чтобы не допустить заноса в эти организации коронавируса, - сообщила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева.

Мера более чем важная, учитывая, что в медучреждениях много постояльцев в зоне риска: пожилых людей, имеющих хронические заболевания и т.д. Ранее массовое тестирование на новую коронавирусную инфекцию прошло для всех учителей.

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