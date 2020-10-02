Правительство Мурманской области разбирается с невыплатой "ковидных" надбавок в Печенгской и Кандалакшской ЦРБ

В правительстве Мурманской области взяли ситуацию с больницами на карандаш. Фото: правительство Мурманской области

Сразу в двух больницах Мурманской области - Печенгской и Кандалакшской ЦРБ - столкнулись с проблемами доначислений медработникам, который подвержены угрозе заражения коронавирусом. Напомним: такие споры были частыми в первое же время, как ввели стимулирование. Но потом вышли рекомендации Минздрава, и ситуация стабилизировалась. Видимо, не до конца.

Медработники обоих больниц настолько возмутились отсутствию денег, что сообщили о готовности выйти на пикеты. Для Кандалакшской ЦРБ он должен был состояться в конце сентября, но от задуманного отказались после разговора с делегацией регионального минздрава и правительства.

- У нас была выездная проверка, на встрече присутствовал один сотрудник Кандалакшской ЦРБ и представитель общественности, профсоюзы. Мы все проговорили, разъяснили нашу позицию. Но наши коллеги не со всеми разъяснениями согласились и оставили за собой право вернуться к этому вопросу вплоть до инициирования спора в суд. Подчеркну, что наша позиция основана на федеральных нормативных актах, наших актах и разъяснениях Министерства здравоохранения, - сообщила вице-губернатор Оксана Демченко. - Деньги на выплаты у региона есть, главное, чтобы выплаты были заслужены.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что, безусловно, все медработники, попавшие в группу риска, а также персонал, который работает с уборкой помещений и спецодеждой, должны получать заслуженное вознаграждение. А если возникают споры, то пикет не лучшая форма выражать свою позицию.

- Мы ждем обращения в приемную, мне докладывают о каждом и я слежу за исполнением поручений, - отметил глава региона.

К слову, медработники Печенгской ЦРБ планируют выйти на пикет 5 октября.

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