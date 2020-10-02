Погода в Мурманске и области на 3, 4 октября 2020 года: туман и заморозки

Осень становится прохладнее. Фото: Олег ФИЛОНОК

На выходных жителей Мурманской области ждет прохладная осень и даже ночные заморозки. Что поделаешь, в Заполярье уже в начале октября вполне уместна фраза "Зима близко..." .

- С 3 по 5 октября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, центр которого смещается с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район и далее на Республику Коми. По Мурманской области ожидается местами слабый дождь, туман, в отдельных районах заморозки ночью до -1-3 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, 3 октября в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки до -3, днем +7+12 градусов. 4 октября погода существенно не изменится.

Напомним: житель Кандалакши нашел возле дома необычное насекомое.

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