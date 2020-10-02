В Мурманском онкологическом диспансере появится централизованная система для данных о пациентах

Стоимость контракта составила 13,266 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманском областном онкологическом диспансере до конца текущего года должна появиться централизованная система для организации медицинской помощи пациентам. Региональный комитет по конкурентной политике провел закупку в рамках нацпроекта «Здравоохранение», победителем которой стала компания «Решение СОФТ». Стоимость контракта составила 13,266 миллиона рублей.

- Исполнитель обязан до 10 декабря создать систему, которая позволит собирать, хранить и обрабатывать данные о пациентах со злокачественным новообразованием или с подозрением на него, формировать маршрут больного, вести мониторинг сроков в маршрутизации, оценивать выживаемость и смертность, а также формировать отчеты, - сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Централизованная система также поможет медикам вести контроль за здоровьем пациентов диспансера и будет взаимосвязана с другими государственными системами в сфере здравоохранения.

В Мурманской области одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний – рак легких. Кроме этого у северян часто обнаруживают опухоли ЖКТ и молочной железы. На борьбу с этим страшным заболеванием для нашей области из федерального бюджета выделили 620 миллионов рублей. Диспансер продолжают оснащать новыми аппаратами. Также планируется реконструкция и строительство нового корпуса.

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