На одном из вагонов московского метро красуется мурманский "Алеша"

"Алеша" встретился в метрополитене. Фото: vk.com/murmanskgroup

Даже за тысячу километров от Мурманска можно найти что-то, напоминающее родные края. Так, отголосок заполярной столицы был обнаружен в российской столице. В московском метро на одном из вагонов заметили изображение мурманского памятника "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны", или, как его все называют, "Алеши". Фотографией поделились в паблике "Мурманск".

- Мурманск - город герой! Аллея городов-героев и городов воинской славы, расположенная на территории Александровского сада, у стен Кремля. Именно так и выглядит тот самый гранитный блок, - отметили в соцсетях.

Тематический поезд «Путь к Победе», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запустили в метрополитене Москвы в феврале этого года.

Напомним: этим летом приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском. На денежном изделии красуется памятник Алеше.

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