Рекультивация пометохранилища птицефабрики «Снежной» под Мурманском идет по графику

Если работы не забуксуют, пометохранилище рекультивируют в срок. Фото: Правительство Мурманской области

Под Мурманском продолжает обезвреживание экологической бомбы замедленного действия. Напомним: первая попытка рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежной» в рамках нацпроекта «Экология» провалилась из-за нерадивого подрядчика. В августе выбрали нового.

За его работой теперь пристально следят специалисты министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Хозяйственно-эксплуатационной службы Кольского района.

- Надо отметить, что сейчас подрядчик – «ГК «ЕКС» – работает согласно графику. Уже получена необходимая разрешительная документация, производится анализ проб стоков из карт пометохранилища, идет подготовка территории под строительную площадку, – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – На площадке работает техника, завершается выторфовка и обратная засыпка привозным грунтом, идет благоустройство и ограждение территории.

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