В Мурманске за гаражами нашли боевую гранату

Специалисты выяснят, откуда за гаражами взялась граната. Фото: Росгвардия

В Мурманской области часто можно наткнуться на подозрительные предметы. Хорошо, что бдительные северяне сообщают о своих находках. Так, дежурная часть областной Росгвардии получила информацию о странном предмете в лесном массиве за гаражным кооперативом на улице Свердлова. На место тут же были направлены взрывотехники ОМОН «Медведь».

- На месте, которое уже было оцеплено, чтобы обезопасить горожан, росгвардейцы осмотрели подозрительный предмет и определили, что перед ними находится ручная граната Ф1 со взрывателем, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Граната была изъята взрывотехниками и передана сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего расследования.

Нынешним летом уже были обнаружены три авиабомбы и мина времен Великой Отечественной войны. Сотрудники Росгвардии напоминают жителям области сообщать о подобных предметах в правоохранительные органы и не пытаться самостоятельно их осматривать и перемещать.

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