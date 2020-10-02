Комитет по ветеринарии Мурманской области вынес предостережение отловщикам, выпустившим собак с разошедшимися швами

Ветеринары готовы оказать животным помощь и исправить ошибки своих коллег из «Прогресс Ай-Ти». Фото: "Желтая бирка"

Пост в группе помощи собакам, выпущенным из отлова, «Желтая бирка (Мурманская область)» получил большой резонанс. Напомним: в Снежногорске сотрудники ООО «Прогресс Ай-Ти» выпустили за городом четырех собак с гниющими ушами от бирок и разошедшимися гниющими швами. Разумеется, информация в соцсетях не осталась без внимания контролирующих органов.

- Мы готовим предостережение о недопустимости неисполнения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными» в адрес «Прогресс Ай-Ти», поскольку проведение проверочных мероприятий в связи с распространение новой коронавирусной инфекции запрещено до Нового года, - прокомментировал ситуацию председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин. – При несоблюдении предостережения материалы будут переданы в прокуратуру. Одновременно усилим контроль нашими специалистами, будем осматривать животных перед выпуском в естественную среду обитания.

Также Алексей Касаткин заметил, что люди, которые пришли на помощь собакам, могут обратиться на ветстанцию в Полярном, и животным помогут.

- По поручению природоохранной прокуратуры комитетом по ветеринарии с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в пределах полномочий будет дана оценка публикации в СМИ. Рассмотрение публикации находится на контроле природоохранного прокурора, - отметила старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

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