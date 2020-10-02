Из-за коронавируса в Лодейном отменили фестиваль "Териберская волна"

Териберка в этом году осталась без фестиваля. Фото: Олег ФИЛОНОК

Хочешь, не хочешь, а от коронавирусных ограничений никуда не деться. Опасная инфекция продолжает вносить коррективы в культурную жизнь региона, которая пока никак не может забить ключом.

Так, из-за COVID-19 пришлось отменить культурный фестиваль "Териберская волна", который должен был пройти 3 октября в Лодейном. Посвящался он 150-летию Териберки - небезызвестного села на берегу Северного Ледовитого океана. Но, к сожалению, празднество с народными гуляньями, показами фильмов, выставками и выступлениями артистов реализовать не получилось. Как говорится, кина не будет...

- Члены оперативного штаба решили не проводить фестиваль в связи с профилактическими мероприятиями, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, - сообщили в администрации Кольского района.

Напомним: в Териберке устанавливают новый арт-объект с хвостами китов. Проект воплотили в жизнь благодаря губернаторскому гранту.

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