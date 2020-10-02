У жителей Мончегорска просят помочь найти информацию о советском воине Василии Вавилове

Информацию можно передать в администрацию Мончегорска.

Поисковый отряд «Патриот» школы при посольстве России в Дании собирает материалы о советских воинах, освобождавших датский остров Борнхольм от фашистской оккупации в 1945 году. Сейчас поисковики ищут информацию о советском воине Василии Вавилове и просят помощи у мончегорцев.

- Фамилия старшего сержанта значилась в списках воинов 424 пехотного полка, базировавшегося в составе 18 стрелковой дивизии на острове Борнхольм. В 1943 году Василий Захарович Вавилов был призван Мончегорским райвоенкоматом Мурманской области. Погиб он 1 июня 1945 года в Балтийском море при взрыве корабля, - сообщили в администрации Мончегорска

Поисковый отряд просит помочь с поисками информации о Василии Вавилове, его семье, родственниках и потомках, довоенной жизни.

Если у вас имеется какая-либо информация о бойце, вы можете написать в личные сообщения группы администрации города Мончегорска или позвонить в Музей истории города по телефону: 8 (81536) 7-60-73.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С мемориала в Кандалакшском районе пропали имени бойцов Красной Армии. На памятнике Великой Отечественной войны не досчитались 240 имен (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru