В Снежногорске отловщики выпустили собак с гниющими от бирок ушами и разошедшимися швами

Отловщики не стали церемониться с прооперированными животными. Фото: "Желтая бирка"

Недаром говорят, что самый страшный зверь – это человек. Животное никогда не нападет, если не будет чувствовать опасность или голод. Человек же уничтожает все живое вокруг себя с особой жестокостью. И вот очередное тому доказательство.

- На этот раз случай жестокого обращения отловщиками из ООО «Прогресс Ай-Ти» с животными произошел в Снежногорске. Вот в таком состоянии ими выпущена семья собак, состоящая из четырех несчастных животных с гниющими ушами от бирок и разошедшимися гниющими швами, что у сук, что у кобелей! Среди них есть щенки, - такой пост появился в группе помощи собакам, выпущенным из отлова «Желтая бирка» (Мурманская область). - Не щадят даже малышей – выбрасывают больных на улицу, да еще и за городом, в нелюдимом месте, чтобы уж сдохли наверняка.

К записи в соцсети приложены фотографии не для слабонервных. Стоит ли говорить, что за издевательство над братьями нашими меньшими отловщики получают бюджетные деньги. Пока реакции властей на их действия не последовало.

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