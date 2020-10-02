Мурманская область вошла в пятерку регионов Северо-Запада по недорогому отдыху в санаториях

Отдых в Заполярье становится доступнее. Фото: vk.com/tirvas

Отдых в здравницах Мурманской области стал доступнее. Такие выводы можно сделать из свежего исследования, которое проводилось порталом "Санатории России". Специалисты выяснили, в каких регионах можно оформить недорогие путевки в санаторий, а где лечебный отдых влетит в копеечку. Заполярье оказалось на пятом месте в этом топе среди регионов Северо-Западного федерального округа.

- В октябре в Мурманской области стоимость койко-дня в здравнице в среднем составляет 2500 рублей. Сюда включены питание, проживание и прием лечебно-оздоровительных процедур, - сообщается в исследовании.

К слову, ранее мы занимали лишь девятую строчку этого рейтинга. Тогда стоимость одного дня в санатории кольского края была около 3,2 тысяч рублей.

Самые бюджетные путевки можно приобрести в Забайкальском крае (1,5 тысяч рублей за сутки). А самые дорогие - в Алтайском крае (4,5 тысяч руб за сутки).

Среди регионов Северо-Запада дороже всего отдых обходится в Карелии - 3,5 тысяч рублей. Дешевле всего - в Псковской области - 1,7 тысяч рублей.

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