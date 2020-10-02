Стало известно, кто стал новым директором «Мурманских городских парков и скверов»

Наталья Павлюк возглавила "Мурманские городские парки и скверы". Фото: Из личного архива Натальи Павлюк

Скандал вокруг реконструкции сквера у памятника Кирову планомерно перерос в эпопею с увольнением директора «Мурманских парков и скверов» Александра Накая, учреждения, которое выступало заказчиком работ. Как только из-под растаявшего снега вспылили недоделки на принятом объекте, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил «гнать взашей» такого нерадивого сотрудника

Правда, об увольнении Александра Викторовича стало известно только в конце августа, а вот постановление об освобождении его от занимаемой должности глава администрации Евгений Никора подписал лишь 30 сентября. Как сообщалось ранее, Накай не покинет созданное им ведомство, а займет кресло заместителя директора «Парков и скверов». А вот руководить муниципальным автономным учреждением культуры будет другой человек.

- Постановляю назначить Павлюк Наталью Викторовну с 2 октября на должность директора «Мурманских городских парков и скверов», - такое постановление появилось на сайте городской администрации.

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