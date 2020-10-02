Как пройдет осенний призыв 2020 года в Мурманской области

Призыв проходит с учетом всех требований по безопасности из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус не смог в этом году остановить призывную кампанию: состоялась она и весной, и стартовала 1 октября. Как пройдет набор в ряды Вооруженных сил России в этот раз? И как скажется пандемия на правилах?

Весной сотрудники военных комиссариатов и призывных комиссий работали сначала дистанционно, а потом уже перешли к привычному для себя режиму. Осенью эпидобстановка позволила всем 67 призывным комиссиям, созданным в муниципальных образованиях и в региональных центрах Архангельской и Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, работать как обычно.

- С октября по декабрь им предстоит призвать и отправить в Вооруженные силы России, Росгвардию и Президентский полк около 4000 жителей Крайнего Севера. С целью минимизации перевозок призывников в другие регионы, большинство из них будет проходить военную службу недалеко от места жительства – в подразделениях Северного флота, и частях центрального подчинения, а также в научно-производственной роте производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Все призывники пройдут двойное тестирование на коронавирус, а также получат все необходимые средства индивидуальной защиты от масок до перчаток. Это помимо традиционного "набора военнослужащего" со средствами гигиены и одежды.

Те, кого касается призыв, могут задать вопросы военному комиссариату Мурманска по телефону 8-8152-52-80-77.

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