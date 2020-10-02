ДТП в Мурманске: Иномарка сбила двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте

Девушки поленились дойти до пешеходного перехода и попали под машину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый день октября выдался богатым на ДТП в Мурманске. Напомним: вечером 1 октября в Первомайском районе Mercedes сбил 13-летнюю девочку, которая шла по «зебре». А через три с половиной часа иномарка не пропустила мотоциклиста – девушка-байкер погибла на месте. А теперь стало еще об одной аварии, которая произошла в столице Заполярья.

- ДТП случилось в 15.53 1 октября в районе дома №50 на проспекту Героев-североморцев. Водитель Audi ехал со стороны улицы Гаджиева в сторону улицы Чумбарова-Лучинского и допустил наезд на двух девушек 16 и 15 лет. Пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте от дома №43 к доме №50 по проспекту Героев-североморцев. Здесь в сентябре было демонтировано пешеходное ограждение, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

А ведь власти всерьез озаботились тем, чтобы убрать в городе заборы между тротуаром и проезжей частью. Это ли не звоночек в ошибочности их действий? Ведь и месяца не прошло с демонтажа ограждения, а ДТП уже случилось. К счастью, в этот раз обошлось без тяжелых последствий – нарушительниц обслужили амбулаторно в медучреждении и отпустили домой. В Госавтоинспекции проводят проверку.

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