Эксперты из Нидерландов оценили новый железнодорожный мост под Мурманском

Отсутствие опор и система мониторинга за состоянием моста восхитили иностранцев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

За развитием событий с железнодорожным сообщением между Мурманском и остальной частью страны следили не только россияне, но и иностранцы. Так, онлайн-журнал для профессионалов в области железнодорожных грузовых перевозок RailFreight.com в Нидерландах по достоинству оценил новый мост через реку Кола.

Напомним: предыдущая переправа рухнула 1 июня во время паводка, отрезав столицу Заполярья от остальной части России. За 18 дней был проложен альтернативный путь до города, а еще через 105 – построен новый современный мост. Движение на нем было открыто 28 сентября.

- В отличие от старого [моста] у него нет опор в русле реки: все они на берегу. Это исключает влияние паводковых вод на мост. Кроме того, это положительно сказывается на окружающей среде: теперь русло реки не засорено, а опоры больше не мешают миграции рыб, - отметила в своей статье Майори ван Лейен, редактор RailFreight.com. – На мосту будет установлена инновационная система мониторинга, которая будет предупреждать о возможных сбоях в конструкции в режиме реального времени и принудительно останавливать движение на подходах к мосту, если датчики обнаруживают любую угрозу безопасности. Это первая подобная система, установленная на железнодорожном мосту в России.

Судя по содержанию публикации, эксперты из Нидерландов оценивали новый мост дистанционно. Воочию сооружение длиной 158,2 метра иностранцы еще не видели.

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