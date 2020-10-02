Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке выявили одного нового заболевшего

Коронавирус снова выявлен на масштабной стройке. Фото: правительство МО

Масштабную стройку в Белокаменке уже давно подвинул с первого места коронавирусного топа Мурманск, где выявлено 8537 зараженных. Тем не менее, Белокаменка далеко не ушла - она занимает вторую позицию рейтинга.

По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, всего на стройплощадке 2322 инфицированных рабочих. Один заболевший добавился в сводку за минувшие сутки. К слову, совсем недавно, 30 сентября, там был выявлен еще один пациент с ковидом. Затишье в Белокаменке периодически нарушается.

Всего в Мурманской области за последние сутки выявили 92 новых заболевших. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1390), Печенгском районе (+12, всего 604), Мончегорске (+1, всего 582), Кольском районе (+4, всего 490), Кировске (+1, всего 180), Апатитах (+3, всего 320), Оленегорске (+1, всего 197), Кандалакшском районе (+4, всего 219) и Ковдорском районе (+1, всего 161).

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