Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 октября 2020 года составило 222 человека

Коронавирус одолевает северян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Долго радоваться дням без летальных исходов от коронавируса жителям Мурманской области не пришлось. С 29 сентября число жертв опасной инфекции только растет, несмотря на то, что темп заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос менее чем на 1%.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зафиксировано 222 умерших от COVID-19. Четыре жизни коронавирус унес за минувшие сутки. Подробности о погибших пациентах - пол, возраст, сопутствующие заболевания, станут известны позже.

Всего в Мурманской области - 15174 заболевших, 92 из них добавились за сутки. Большая часть приходится на Мурманск - 8537 инфицированных, Белокаменку (2322) и Североморск (1390). 91% госпитализированных имеют легкую или среднюю степень заболевания, "тяжелых" пациентов - 9%.

Тем не менее, выздоровевших тоже много - поправились 12582 человека, за сутки вылечились 100 северян.

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