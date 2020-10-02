ДТП на объездной в Мурманске: опрокинувшийся ГАЗ-66 практически перекрыл движение

Грузовик парализовал движение на Восточно-Объездной дороге. Фото: Пресс-служба МЧС по Мурманской области

Утро 2 октября ознаменовалось в Мурманске многокилометровой пробкой на одной из главных транспортных артерий города. Около 8.45 на спуске к улице Шевченко на объездной дороге произошла авария, которая практически парализовала движение на автостраде.

- По предварительной информации, произошло падение автомобиля ГАЗ-66 с прицепом! Пострадавших нет, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Улегшийся на бок грузовик практически перекрыл проезжую часть – легковушки по одной буквально просачивались через узкое «горлышко». В итоге пробка растянулась аж до улицы Кооперативной. Некоторые автомобилисты, оказавшись в самом конце затора, стали сдавать назад и объезжать аварию по городу. Правда, спуск к улице Кооперативной тоже не выдержал такого потока транспорта, движение встало.

Как стало известно «КП», сейчас на месте аварии идут активные работы по подъему упавшего грузовика и разблокированию движения на Восточно-Объездной дороге.

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