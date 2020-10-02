В Мурманске завершены поиски 10-летнего мальчика с ярким рюкзаком и его 8-летнего друга

Вячеслав Палкин сам пришел в школу вместе с другом.

Трудно представить, что пережили родители двух друзей за эту ночь. Напомним: 10-летний Вячеслав Палкин и его 8-летний друг Даниил Проничев пропали после занятий в школе, что на улице Павлика Морозова, 3а. Ребята вышли из учебного заведения и как в воду канули. Родители сначала пытались найти друзей своими силами, но потом обратились в полицию и к волонтерам…

- Найден! Жив! – такое сообщение появилось в группе «Поисковый отряд «МурманСпас» буквально через пару часов после размещения ориентировки. – Где были дети, пока не известно. Оба только пришли в школу.

Теперь друзьям придется держать ответ перед родителями и правоохранительными органами.

- Ребята после школы отправились гулять на детскую площадку, что у дома №10 на улице Свердлова, и заигрались. Залезли в "ракету", и оба уснули. С детьми все в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

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