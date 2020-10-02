ДТП в Мурманске: Mercedes на «зебре» сбил девочку-подростка

"Скорая" доставила сбитого пешехода в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самое коварное в заполярной осени – это темные вечера. После полярного дня ох, как тяжело вглядываться во мрак в поисках возможных препятствий. Отсюда видимо и аварии, которыми ознаменовался первый день октября.

- 1 октября в 19.00 в районе дома №38 по улице Баумана в Мурманске произошло ДТП. Водитель Mercedes двигался со стороны улицы Бондарной в сторону улицы Достоевского и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Подросток с травмами был доставлен в больницу, а Госавтоинпекции по факту аварии начали проверку.

Напомним: спустя почти три с половиной часа в Мурманске произошло еще одно ДТП, в котором погибла девушка-байкер.

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