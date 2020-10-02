В Мурманске в ДТП погибла девушка-мотоциклист

Авария у "Океана" оказалась смертельной. Фото: Кола ДТП ЧП

До закрытия мотосезона осталось всего пара дней, но они, увы, омрачились настоящей трагедией. К сожалению, таких аварий этим летом было немало, но, к счастью, до сих пор обходилось без жертв.

- 1 октября в 22.20 на перекрестке проспекта Кольского и улицы Пономарева в Мурманске произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Audi и мотоцикл Honda, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, иномарка поворачивала на улицу Понамарева и не предоставила преимущество едущему по проспекту мотоциклу. Несмотря на предположения пользователей соцсетей о летящем байке, судя по записям с видеорегистраторов, девушка ехала аккуратно и не гнала. Однако удар оказался чудовищной сил - шансов выжить у нее не было.

- В результате ДТП 22-летняя девушка, управлявшая мотоциклом, погибла на месте до приезда скорой помощи. Проводится проверка, назначен комплекс экспертиз, - уточнила собеседница «КП».

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