В Роспотребнадзоре Мурманской области рассказали, как хоронят жертв коронавируса

К захоронению умерших от коронавируса особых требований пока нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным, в Мурманской области уже 218 жертв коронавируса. По числу летальных случаев на 100 тысяч населения наш регион входит в топ-3 по России, однако, как сообщил глава Заполярья Андрей Чибис, все-таки уровень у нас ниже, чем по России и Северо-Западу.

Есть ли какие-то требования к захоронению жертв коронавируса? В Китае родным даже не давали проститься с родственниками, которых сгубил COVID-19, а в Москве и Санкт-Петербурге работники ритуальных служб работали только в специальных костюмах. А как у нас?

- Специальных требований не установлено. Есть общие требования для присутствующих по соблюдению масочного, дистанционного режимов и проведению дезинфекции, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Напомним: ранее стало известно, северяне с какими заболеваниями умирают от коронавируса чаще всего.

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