Маленький воришка: в Кандалакшском заповеднике горностай укатил яйцо гаги

Зверек попался в объектив камер. Фото: скрин

В Кандалакшском природном заповеднике засветился горностай-добытчик. Проворного зверька с глазами бусинками запечатлели на видео, как он уверенно катит по лесу украденное яйцо гаги, толкая его носом вперед. Сотрудники заповедника отмечают, что хищник всегда не прочь полакомиться такой добычей. Эти животные превосходно лазают по деревьям, что помогает им добывать птенцов и яйца птиц.

Обычно горностаи охотятся на грызунов: полевок, хомяков, бурундуков и другие мелких животных. А еще горностай способен завалить добычу в десять раз тяжелее себя, например, кролика, зайца, глухаря, куропатку или рябчика.

К слову, в людские угодья эти маленькие зверьки тоже охотно заглядывают в поисках чего-нибудь съестного. Так, в конце августа горностая видели в центре Мурманска. Юркий зверек прыгал по ступенькам одной из городских лестниц.

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