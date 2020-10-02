В мотопробеге в честь Дня рождения Мурманска примет участие Андрей Чибис

Мотопробег пройдет по новому маршруту. Фото: Анна САДОВНИКОВА

До празднования 104-го Дня рождения заполярной столицы осталось всего несколько дней, а, значит, подготовка к нему выходит на финишную прямую. Пока власти не раскрывают всех секретов предстоящего праздника. Однако некоторые тайны все же приоткрыли.

Напомним: накануне стало известно, что традиционный мотопробег может пройти по новому маршруту и включит в себя только что отремонтированную развязку трассы «Кола» и аэропорт «Мурманск».

- Новый путь следования согласован с Управлением ГИБДД. Безопасность во время движения также будут обеспечивать маршалы мотоклуба и специалисты по организации движения АО «ВАД», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Колонна мотоциклистов парадным строем стартует 3 октября с площади имени Миронова в Коле. Их маршрут будет пролегать через новую развязку с федеральной трассы «Кола» на аэропорт, Восточно-объездную автодорогу, улицу Кооперативную, проспекты Кольский, Ленина и Героев-североморцев, а также улицу Александрова. Финиширует колонна через 1 час 10 минут у «Алеши».

А теперь главная интрига. В мотопробеге примет участие лично губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Правда, пока неизвестно, в каком именно формате: в качестве пилота «железного коня» или пассажира. Эту тайну обещали раскрыть только во время старта мотопробега.

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